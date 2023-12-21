21 декабря 2023, 14:28
«Коммунисты России» попросили восстановить в Москве Сталинский район
«Коммунисты России» попросили мэра Москвы Собянина восстановить Сталинский район
«Коммунисты России» направят письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой восстановить в столице Сталинский район и вновь учредить Сталинскую премию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу партии Сергея Малинковича.
Письмо с предложениями отправят в день рождения Сталина — 21 декабря. В нем Собянина попросят восстановить расформированный Сталинский район в его исторических границах, а Мишустина — учредить премию в честь генсека.
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Малинкович также рассказал, что ровно через год, к 145-летию вождя, «Коммунисты России» откроют по всей стране «Сталин-центры».
«Сетью „Сталин-центров“ мы хотим покрыть все областные центры. Здесь мы ждем и от других левых патриотических сил содействия, мы это предложили и КПРФ, и „Справедливой России“, партии „Родина“ и многочисленным общественным организациям», — рассказал Малинкович.
Учреждения появятся в городах-миллионниках и столицах регионов. Первое уже открыли 16 декабря в Барнауле.
В честь дня рождения Сталина коммунисты проведут праздничные мероприятия в городах и регионах, где стоят памятники генералиссимусу. Среди них — Осетия, Татарстан, Санкт-Петербург, Пенза и другие.
Ранее бюст Сталина появился в детском парке в Орлове. Его установку инициировало региональное отделение КПРФ.
Иосиф Сталин
Москва 2023
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