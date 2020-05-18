Коммунисты предложили вернуть пионерию

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, возрождение пионерии поможет школьникам стать более сплоченными.

«Ребенок должен иметь хорошую гражданскую закалку: пионерия, комсомол, студенческий строительный отряд, поисковые отряды — это совсем другое настроение у человека. Он формируется на глазах и духовно, и нравственно, понимает, что он живет в великой стране с уникальной историей», — сказал Зюганов.

Другие коммунистические партии его поддержали. К примеру, глава организации «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что нынешнему молодому поколению нужно преподавать патриотическое воспитание и учить быть командой.

Принять закон о пионерии предложили накануне.

Пионерское движение появилось в СССР в 1922 году. После распада Советского Союза поддержку организации на государственном уровне прекратили, но движение по-прежнему существует в составе КПРФ и некоторых других организаций.