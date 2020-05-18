    18 мая 2020, 14:02

    Коммунисты предложили вернуть пионерию

    Эля Данилюк

    Коммунистические партии готовятся ко Дню рождения пионерии. 19 мая движению исполнится 98 лет. Накануне праздника политики предложили вернуть пионерскую организацию в масштабах всей страны, сообщило РИА «Новости».
    Коммунисты предложили вернуть пионерию

    По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, возрождение пионерии поможет школьникам стать более сплоченными.

    «Ребенок должен иметь хорошую гражданскую закалку: пионерия, комсомол, студенческий строительный отряд, поисковые отряды — это совсем другое настроение у человека. Он формируется на глазах и духовно, и нравственно, понимает, что он живет в великой стране с уникальной историей», — сказал Зюганов.

    Другие коммунистические партии его поддержали. К примеру, глава организации «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что нынешнему молодому поколению нужно преподавать патриотическое воспитание и учить быть командой.

    Принять закон о пионерии предложили накануне.

    Пионерское движение появилось в СССР в 1922 году. После распада Советского Союза поддержку организации на государственном уровне прекратили, но движение по-прежнему существует в составе КПРФ и некоторых других организаций.