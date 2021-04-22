Коммунисты предложили сделать памятники Ленину наследием ЮНЕСКО. Идею поддержали не все

Партия «Коммунисты России» обратилась в ООН и ЮНЕСКО для признания памятников Владимиру Ленину культурным наследием человечества. Глава партии Максим Сурайкин пояснил «360», что речь идет о памятниках Ленину по всему миру.

«Владимир Ильич Ленин — один из величайших мыслителей планеты, который фактически изменил ход истории к лучшему. <…> Благодаря ему до сих есть восемь стран социализма, одна из крупнейших — Китай, это практически четверть населения планеты», — сказал Сурайкин.

Политик добавил, что Ленин до сих пор самый переиздаваемый автор. Поэтому в партии считают, что памятники, которые ему установлены, должны быть культурным наследием всего человечества.

«Коммунисты России» выразили надежду, что в ЮНЕСКО пойдут навстречу в этом вопросе, так как масштаб личности и наследия Ленина является общемировой ценностью, заявил Сурайкин. По его словам, если бы они были правящей партией, то точно бы добились этого. Он напомнил, что ЮНЕСКО содержится в том числе и на деньги из российского бюджета.

«Будем надеяться, что те, кто в ЮНЕСКО принимает решения, действительно заботятся о культурном наследии в целом планеты», — добавил Сурайкин.

Политик указал на то, что даже в Нью-Йорке стоит огромный памятник Ленину.

«Даже в Америке, которая капиталистическая страна, очень мощное социалистическое движение. Даже Берни Сандерс, убежденный социалист, чуть не стал кандидатом в президенты США», — отметил глава «Коммунистов России».

Каждый человек, который считает, что ленинское наследие должно находиться под охраной тех или иных законов или особых режимов сохранения культурного наследия, может выступать с такой инициативой. Ничего дурного в этом нет, заявил «360» завкафедрой ЮНЕСКО по педагогическим наукам в РГПУ имени Герцена Валерий Монахов. Однако для этого существуют определенные процедуры, и какое примут решение, сложно предвидеть.

«Должен заметить, что Ленин не единственный мыслитель в истории человечества. С не меньшими основаниями представители античной философской мысли могли бы на это претендовать, или представители тех или иных направлений в философии, культуре. Но для этого существуют специальные процедуры, которые выносят те или иные решения», — отметил он.

По мнению Монахова, такая идея вряд ли вызовет слишком большой ажиотаж в обществе, так как большинство людей сейчас живет какими-то проблемами повседневного бытия.

«Сколько людей, столько и мнений. А кто-то скажет, почему, например, не наследие Льва Николаевича Толстого. Или если кто-то из наших писателей получал Нобелевскую премию. Кто-то может сказать, а почему не Ленин. Но все это будут те или иные партикулярные мнения, которые отражают позицию, впечатления, мироощущение того или иного человека или группы людей», — сказал Монахов.