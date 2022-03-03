Коммуникации Москвы подготовят к весеннему паводку

В Москве в ближайшем будущем стартуют работы по подготовке водосточных инженерных коммуникаций к весеннему паводку. Об этом сообщило utrо.ru со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Отмечается, что работники оперативных бригад занимаются очисткой и проверкой городских трубопроводов, коллекторов, смотровых и дождеприемных колодцев. Работы ведут на участках, где ожидаются интенсивные паводковые воды.

«Мы находимся в постоянном взаимодействии с другими городскими организациями, МЧС, речниками для того, чтобы фиксировать изменения уровня воды в реках и водохранилищах», — обратил внимание гендиректор ГУП «Мосводосток» Константин Ишханян.