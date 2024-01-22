22 января 2024, 02:13
Коммунальщиков захотели обязать чистить балконы в жилых домах
Депутат Лантратова предложила поручить очистку балконов от льда коммунальщикам
Первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова предложила обязать коммунальные службы чистить балконы в многоквартирных домах от снега и наледи. Об этом сообщили «Известия».
Письмо с таким предложением депутат направила на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.
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«Ежегодно в зимний период одним из значимых факторов риска для жителей российских городов является образование льда на крышах высотных домов и иных объектах, находящихся над землей», — заявила она.
Депутат напомнила, что в конце прошлого года в Санкт-Петербурге из-за схода льда с козырька балкона погиб мужчина. Владельца квартиры взяли под стражу, а также возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Лантратова подчеркнула, что такие случаи не единичны, но не все жители МКД имеют возможность самостоятельно убрать снег и сосульки с козырьков. В первую очередь, это относится к инвалидам и пенсионерам. По этой причине она предложила, чтобы очисткой балконов жилых домов от снега и наледи занимались коммунальщики.
Ранее сосулька упала с крыши на ребенка в Войковском районе Москвы.
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