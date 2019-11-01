Коммунальщиков Москвы переведут на усиленный режим работы в праздники

Круглосуточно дежурство организуют на всех предприятиях комплекса городского хозяйства. На местах будут находиться ответственные лица, а также сотрудники оперативных и ремонтных служб.

В режим оперативного ожидания переведут более 1,4 тысячи бригад и столько же единиц техники. Кроме того коммунальные службы подготовили более 2,5 тысяч аварийных источников электроснабжения и три аварийных источника тепла.

Как пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, особый режим будет действовать в российской столице со 2 по 5 ноября.