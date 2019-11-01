  • Коммунальщиков Москвы переведут на усиленный режим работы в праздники

    01 ноября 2019, 16:59

    Анатолий Минкин

    Коммунальные службы Москвы переведут в ноябрьские праздничные дни на усиленный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии российской столицы.

    Круглосуточно дежурство организуют на всех предприятиях комплекса городского хозяйства. На местах будут находиться ответственные лица, а также сотрудники оперативных и ремонтных служб.

    В режим оперативного ожидания переведут более 1,4 тысячи бригад и столько же единиц техники. Кроме того коммунальные службы подготовили более 2,5 тысяч аварийных источников электроснабжения и три аварийных источника тепла.

    Как пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, особый режим будет действовать в российской столице со 2 по 5 ноября.