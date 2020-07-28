Коммунальщики заставили жителей российского города платить за снег и дождь

Коммунальщики города Чусовой Пермского края несколько лет вписывали в квитанции ЖКХ некий сбор за дождь и таяние снега. Предприятие, которое это делало, называется «Горводоканал».

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщило агентству Ura.ru, что «Горводоканал» заключил с жителями договоры на водоснабжение и водоотведение, увеличив на бумаге объем сточных вод на 25% за апрель, май, сентябрь и октябрь от общего объема водоотведения за месяц. То есть люди в течение нескольких лет платили лишние деньги за непонятные услуги.

Работники ФАС устанавливают точную сумму переплаты за коммунальные услуги. «Горводоканалу» приказали прекратить незаконные поборы. Если оно не исполнит предписание, то в отношении компании возбудят антимонопольное дело, а материалы передадут в правоохранительные органы.

Журналисты не смогли получить комментарий от исполняющего обязанности директора «Горводоканала» Павла Дерягина. В его приемной пояснили, что его нет на рабочем месте. В администрации города Чусового вообще не ответили.