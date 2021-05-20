Коммунальщики в Сочи замуровали кошек в подвале. Видео

Жильцы дома в Сочи пожаловались на сотрудников управляющей компании, заваривших все вентиляционные окна в подвал, в котором оказались заживо замурованы кошки. Об этом сообщило издание «Подъем».

В подвале за решетками оказались заблокированы не только уличные, но и домашние кошки, которых их хозяева выпускают гулять. Животных фактически обрекли на смерть без еды и воды.

Глава УК «Доверие» Лилия Бугриева объяснила, что подвальные окошки заварили в рамках антитеррористических мер. Кошек из подвала выпустили на волю через дверь.

«Жители хотят, чтобы мы с окон сняли решетки, но существует понятие антитеррора. И подвал находится в ремонте», — рассказала она.

Бугриева отметила, что в подвале строится новая изоляция на трубы, а кошки этому мешают. И если одни жители негодуют и требуют, чтобы котов впустили, то другие хотят, чтобы в подвале был порядок.

Жильцы дома написали заявление в полицию. В региональном МВД начали проверку.

В Москве ранее пенсионерка выкинула больше 40 кошек из окна с 13-го этажа.