Общество 16 февраля 2024, 09:19 Коммунальщики приступили к уборке последствий снегопада в Москве Последствия сильного снегопада устранят московские коммунальщики

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Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

«В пять утра провели очередной цикл сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой», — рассказали в ведомстве.

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Необходимое количество роторной и другой техники задействовали в уборке мегаполиса от бесконечного снега. Кроме того, привлекли средства малой механизации, дворников и бригады ручной уборки.

Коммунальщики ведут постоянный мониторинг состояния дорожной сети города. Особое внимание уделяют очистке тротуаров, пешеходных зон и подъездов к важным инфраструктурным объектам.

К утру пятницы высота снежных заносов в Москве может приблизиться к рекордным значениям.