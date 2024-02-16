16 февраля 2024, 09:19
Коммунальщики приступили к уборке последствий снегопада в Москве
Последствия сильного снегопада устранят московские коммунальщики
Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.
«В пять утра провели очередной цикл сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой», — рассказали в ведомстве.
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Необходимое количество роторной и другой техники задействовали в уборке мегаполиса от бесконечного снега. Кроме того, привлекли средства малой механизации, дворников и бригады ручной уборки.
Коммунальщики ведут постоянный мониторинг состояния дорожной сети города. Особое внимание уделяют очистке тротуаров, пешеходных зон и подъездов к важным инфраструктурным объектам.
К утру пятницы высота снежных заносов в Москве может приблизиться к рекордным значениям.
Снегопад
Москва
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