Коммунальщики придумали новый способ пристыдить должников

Коммунальщики из Самары начали устанавливать перед подъездами, где есть квартиры с заглушкой в системе водоотвода, завязанные в узел трубы. Так компания «РКС-Самара» решила взывать к совести неплательщиков.

Как сообщил сайт компании «РКС-Самара», основная цель этих железных конструкций — сообщить соседям о неплательщиках в подъезде.

«Главная задача — оповестить всех соседей, что в их подъезде есть злостный должник, и в его квартире теперь не работает канализация. Ответственность за любые последствия, согласно действующему законодательству, лежит на должнике», — говорится в публикации портала.

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Решение об установке заглушки в квартире применяется в крайних случаях. Коммунальщики идут на радикальные меры в случае, если люди в течение трех месяцев не оплачивают квитанции и не откликаются на обращение компании.

Заглушку могут снять только после полного погашения долга за коммуналку и оплаты услуг по ее установке и демонтажу.