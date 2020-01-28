Коммунальщики Новосибирска начали укладывать дорогу прямо в снег. «Инновационный» способ вызвал смех и слезы

Проезжую часть в Новосибирске ремонтируют оригинальным способом. Дорожное покрытие вместе с бордюрным камнем кладут прямо в снег. Горожане уже поделились фотографиями процесса в соцсетях.

Метод ремонта дорог в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» иронично назвали ультрасовременным, показав работу коммунальных служб на улице Демьяна Бедного.

Накануне в Октябрьском районе Новосибирска начали устанавливать бордюрный камень. Бетон рабочие заливали, немного расчистив снег. Следом сразу укладывали бордюр. Работы ведутся рядом с рынком.

Источник фото: «ВКонтакте»

В комментариях к записи пользователи заметили, что зима — самое подходящее время для укладки «асфальта, бордюров, детских площадок».

«Прямо на снег укладывают, бетон заливают, поребрики эти укладывают для того, чтобы летом все разрушилось», — возмутился в беседе с порталом «Новосибирск Онлайн» местный житель.

В мэрии города пока не дали официальных комментариев по поводу ведущихся работ.