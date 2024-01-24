Общество 24 января 2024, 12:22 Коммунальщики начали ликвидировать последствия снегопада в Москве

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Городские службы приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств», — уточнили коммунальщики.

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Кроме того, в течение дня пройдет очистка от снега и наледи крыш, а также выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места работ огородят специальными лентами.

В комплексе предупредили, что температура воздуха будет колебаться в районе 0 градусов, что будет способствовать образованию гололедицы. Кроме того, коммунальщики поспросили автомобилистов оставаться бдительными и соблюдать скоростной режим и дистанцию от едущих впереди машин.

Оттепель продлится в Москве до четверга. А в пятницу произойдет смена барических образований и воздух охладится до -5 градусов.