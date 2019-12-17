Коммунальщики на Ямале от усердия сломали качели к приезду мэра
Инцидент произошел в селе Сеяха (ЯНАО). Во время расчистки дорог к приезду мэра коммунальщики сломали качели и песочницу в одном из дворов. Об этом написали в сельской группе социальной сети «ВКонтакте».
«Снег около нашего дома ни разу не чистился и не вывозился. Перед вашим приездом почистили очень безобразно, но не в этом суть, трактором сломали нашу единственную качельку, которую соседи своеручно смастерили», — написали расстроенные местные жители.
Запись сразу собрала урожай комментариев от недовольных такой работой сельчан.
«Это как так можно было почистить снег, что после уборки стало хуже, чем было. Песочницу и качели вообще сломали и оставили в безобразном состоянии», — написала Вера Тусида.
«Главное отчетность, потом хоть трава не расти», — добавил Степан Окотэтто.
Пожаловались жители и главе Ямальского района Андрею Кугаевскому.
Он заявил, что подрядчик, отвечающий за уборку снега, должен будет за свой счет починить сломанные качели.
«Впредь попросил бы бережнее относиться к имуществу поселка и жителей при очистке дорог от снега. В свою очередь, местной администрации необходимо своевременно реагировать на просьбы жителей в социальных сетях», — сказал Кугаевский.