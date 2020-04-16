    16 апреля 2020, 04:08

    Коммунальщикам запретят составлять договоры с коллекторами

    Александра Каширина

    Управляющим компаниям и ТСЖ до конца этого года могут запретить заключать договоры с коллекторами на выбивание долгов с населения, сообщила газета «Известия» со ссылкой на одного из авторов законопроекта, первого зампреда фракции «Единой России» Андрея Исаева.
    Коммунальщикам запретят составлять договоры с коллекторами

    Инициатива предполагает внесение поправок в статью 155 Жилищного кодекса, которые запретят управляющим компаниям (УК), ТСЖ и жилищным кооперативам заключать договоры с коллекторскими агенствами.

    По данным издания, проект закона могут внести на рассмотрение в Государственную думу уже в следующем месяце. Его поддержит профильный комитет по жилищной политике и ЖКХ, а также все фракции. Готов поддержать инициативу и Совет Федерации, там его рассматривают как очередную необходимую меру для поддержки населения в условиях пандемии коронавируса.

    Ожидаемо, что сами управляющие компании отрицательно оценили законопроект, так как он может способствовать накоплению долгов граждан с 30 до 60%.

    Ранее депутат Анатолий Аксаков сообщил, что Федеральная служба судебных приставов может временно запретить взыскание долгов с населения из-за вспышки COVID-19.