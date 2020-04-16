Коммунальщикам запретят составлять договоры с коллекторами

Инициатива предполагает внесение поправок в статью 155 Жилищного кодекса, которые запретят управляющим компаниям (УК), ТСЖ и жилищным кооперативам заключать договоры с коллекторскими агенствами.

По данным издания, проект закона могут внести на рассмотрение в Государственную думу уже в следующем месяце. Его поддержит профильный комитет по жилищной политике и ЖКХ, а также все фракции. Готов поддержать инициативу и Совет Федерации, там его рассматривают как очередную необходимую меру для поддержки населения в условиях пандемии коронавируса.

Ожидаемо, что сами управляющие компании отрицательно оценили законопроект, так как он может способствовать накоплению долгов граждан с 30 до 60%.

Ранее депутат Анатолий Аксаков сообщил, что Федеральная служба судебных приставов может временно запретить взыскание долгов с населения из-за вспышки COVID-19.