СМИ: маткапитал могут разрешить тратить на подключение коммунальных сетей

В Общероссийском народном фронте выступили за расширение использования материнского капитала. Семьям могут позволить тратить его на подключение частных домов к коммунальным сетям. Мера прежде всего поддержит сельские семьи с детьми.

ОНФ предложил разрешить посредством маткапитала платить за проведенные газораспределительные и электрические сети, а также централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщила газета «Известия».

Средства регионального маткапитала в некоторых субъектах РФ можно использовать на компенсацию подобных расходов. Общественники просят распространить использование госпомощи на всю страну.

В направленном в правительстве письме говорится и о необходимости учитывать в таких случаях расходы на подготовку документации, закупку комплектующих и работы по подключению.

Выиграют от меры в случае ее принятия прежде всего семьи в селе, у которых есть дети. Она также будет способствовать развитию малонаселенных территорий.

Если думские фракции идею поддержали, то экспертное сообщество оценивает ее неоднозначно. Властям, заметили специалисты, нужно обратить внимание на цены на подключение коммунальных услуг — для многих россиян они неподъемны.