«Коммунальные столы» в Петербурге могут запретить на время пандемии

Изменения еще могут вноситься в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции». Об этом рассказали в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

«Все решения о введении или снятии ограничительных мер принимаются исходя из эпидемиологической ситуации», — отметили в пресс-службе.

Однако рассадку гостей в барах, ресторанах и кафе пока решили не трогать, рассказал заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов. По его словам, не ясно, каким образом можно администрировать этот вопрос. Кроме того, политик сомневается, что ограничения коснутся посиделок у барной стойки даже при ухудшении эпидемиологической ситуации.

В то же время власти подумывают над запретом «коммунальных столов» в ресторанах.

«Возможно в будущем запрет на их использование может быть введен», — сказал Ситов.

В ресторанах Петербурга редко встречаются «коммунальные столы». В основном это касается фаст-фуда, где незнакомые люди могут сесть за один стол.

Такие же ограничения могут задеть и столовые, считает президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар.

А еще под запрет может попасть «шведский стол». При этом Ситов напомнил, что большинство администраций отелей уже изменило их работу. Теперь гости не сами накладывают себе порции, эту работу передали сотрудникам ресторана.