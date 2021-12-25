Коммунальные службы в Туле перешли на усиленный режим работы

В Туле коммунальные службы перешли в усиленный режим работы. Такое поручение дал глава администрации Дмитрий Миляев. Дороги города начали обрабатывать противогололедным составом, сообщила Тульская слуюба новостей со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Сначала коммунальщики очищали пешеходные переходы и остановки, спуски и подъемы, а также магистральные улицы, где ходит общественный транспорт.

Всего в сутки в уборке города задействовано 140 единиц техники, из которых — 46 дорожных машин, два грейдера, восемь универсальных уборочных машин и семь фронтальных погрузчиков. Вручную снег убирают 165 человек.