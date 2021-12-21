Коммунальные службы в Якутии вышли косить траву в -50°

Сотрудники коммунальных служб в городе Покровске в Якутии поразили местных жителей, устроив покос травы на заснеженных улицах. При том, что мороз за окном опустился ниже -50 градусов.

Фото работников в ярких жилетах с косами в руках появилось в паблике в соцсетях.

«Сенокос в -50 градусов», — говорится в описании к снимку.

В обсуждении пользователи предположили, что так коммунальщики решили освоить до конца года остатки средств на благоустройство. Иначе срежут бюджет в будущем году, пояснил один из подписчиков.

Другие даже не пытались искать объяснения происходящему. «Ни комаров, ни мошек. Благодать», «Мы не ищем легких путей», — написали в комментариях.

Автор фото в комментарии «Сибдепо» пояснил, что на улицах в Покровске действительно есть сорняки. В частности, много камыша. Но почему коммунальные службы решили бороться с ним в таких погодных условиях, непонятно. В местной администрации сенокос никак не комментировали.