Коммуналку за апартаменты определят как для нежилых помещений

Владельцы апартаментов будут платить за коммуналку по тарифам для нежилых помещений. Совфед уже разработал законопроект о легализации статуса этого вида недвижимости.

«Размер платы за коммунальные услуги для апартаментов будет определяться как для нежилых помещений», — приводит РИА «Новости» слова главы комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олега Мельниченко.

Законопроект подготовила рабочая группа при комитете, который возглавляет Мельниченко. Она занимается вопросами совершенствования механизмов защиты прав граждан, которые покупают жилые помещения и апартаменты. В нее вошли сенаторы, представители Минстроя и экспертного сообщества.

Рабочая группа хочет внести изменения в Жилищный кодекс, которые установят правовой статус многофункциональных зданий и апартаментов.