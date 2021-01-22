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    22 января 2021, 16:14

    Коммуналку за апартаменты определят как для нежилых помещений

    Андрей Иванов

    Владельцы апартаментов будут платить за коммуналку по тарифам для нежилых помещений. Совфед уже разработал законопроект о легализации статуса этого вида недвижимости.
    Коммуналку за апартаменты определят как для нежилых помещений

    «Размер платы за коммунальные услуги для апартаментов будет определяться как для нежилых помещений», — приводит РИА «Новости» слова главы комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олега Мельниченко.

    Законопроект подготовила рабочая группа при комитете, который возглавляет Мельниченко. Она занимается вопросами совершенствования механизмов защиты прав граждан, которые покупают жилые помещения и апартаменты. В нее вошли сенаторы, представители Минстроя и экспертного сообщества.

    Рабочая группа хочет внести изменения в Жилищный кодекс, которые установят правовой статус многофункциональных зданий и апартаментов.