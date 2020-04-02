«Коммерсант»: выходные в России могут продлить еще на неделю

Журналист газеты «Коммерсант» Андрей Колесников в своей статье про совещание президента Владимира Путина с правительством заявил, что вторая неделя апреля тоже будет нерабочей.

«По информации „Коммерсанта“, следующая за нерабочей неделя рабочей также не станет», — написал Колесников.

При этом никаких уточнений по этой теме он давать не стал. Однако РБК сообщил, что на прошедшем совещании вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова выступили за продление выходных.

Попова отметила, что инкубационный период коронавируса длится две недели. Поэтому все социальные связи, при которых передается инфекция, должны быть прерваны, как минимум, на 14 дней.

«Четырнадцать дней это, конечно, недостаточно. Этих дней должно было бы быть больше», — подчеркнула она.

На прошлой недели Владимир Путин обратился к россиянам. Он рассказал о необходимых мерах, которые помогут победить коронавирус. В связи с этим президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей и попросил всех оставаться дома. После этого 29 марта столичные и подмосковные власти объявили о введении режима самоизоляции. Позже такие меры стали вводить и в других регионах.

В первый день апреля Путин наделил правительство правом вводить режим ЧС в стране. По последним данным, в России зарегистрировали 2777 случаев заражения коронавирусом.