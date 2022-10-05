«Коммерсант»: спад интереса к новостройкам зафиксировали в Москве | 360°

Общество 05 октября 2022, 17:41 Поделиться Telegram

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Viber «Коммерсант»: спад интереса к новостройкам зафиксировали в Москве

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В Москве застройщики зафиксировали спад продаж новостроек на 25-46%. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на данные компаний.

Если в августе продажи выросли на 7%, то к октябрю, после начала частичной мобилизации по всей России, спрос сократился, написали «Дни.ру».

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На ситуацию повлиял и тот фактор, что Центробанк прекращает поддерживать ипотечные программы с субсидированными ставками. Благодаря ставкам от 0,1% застройщикам удавалось привлекать новых клиентов.

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Эксперты прогнозируют уход с рынка мелких застройщиков, поскольку не все из них смогут справиться со снижением продаж.

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