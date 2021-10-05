«Коммерсант»: россиян предупредили об ограничениях поставок Bounty

Компания Mars, которая занимается производством конфет под брендом Bounty, предупредила об ограничении поставок этих батончиков. Проблемы могут быть связаны с нехваткой кокосовой стружки и большим спросом на продукцию. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на источника и письмо американской компании.

Продажи батончиков и конфет под брендом Bounty в 2020 году в России оцениваются почти в пять миллиардов рублей. Однако проблемы, связанные с сырьем, которые сейчас начались, могут продлиться до 2022 года. Тем не менее в Mars заверили, что дефицита продукции в рознице не ожидается.

Руководство также рассчитывает, что товарные запасы ассортимента Bounty на складах компании полностью восполнятся к середине октября этого года. Но пока это только прогноз.

Американский Минсельхоз ранее заявлял, что прошедшие в конце 2020 года тайфуны на Филиппинах — втором поставщике кокосов в мире — привели к повреждению почти 50 миллионов кокосовых деревьев. По их расчетам, это грозит снижением урожая в ближайшие два-три года.