Пресс-секретаря посольства США вышлют из России

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс вошла в список из 10 американских дипломатов, объявленных персонами нон грата. Это ответный шаг России на высылку своих дипломатов из Вашингтона. Об этом сообщил «Коммерсант».

Источник в российском Министерстве иностранных дел пояснил, что Росс включили в список в качестве ответа на действия США. В течение полугода они не пускают к себе человека, назначенного на должность пресс-секретаря российского посольства. Собеседник издания уточнил, что никаких объяснений своему поведению американцы не дают.

«Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах России. США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа», — подчеркнул собеседник издания.

Ребекка Росс подтвердила ТАСС, что попала в список американских дипломатов, объявленных в России персонами нон грата.

США в середине апреля ввели новый санкционный пакет в отношении России. Среди новых мер оказалась высылка 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Дипломатов попросили в течение месяца покинуть территорию страны.

Министерство иностранных дел России вручило заместителю посла США Барту Горману ноту об ответных мерах и высылке 10 сотрудников американской дипмиссии. Среди других мер, принятых Москвой, стал запрет американскому посольству нанимать на работу россиян и граждан третьих стран.

В минувший вторник, 11 мая, посольство США объявило, что сократило персонал консульских учреждений на 75%. В этой связи дипломаты прекращают принимать заявки на неиммиграционные визы, а также оказывать услуги своим гражданам. Исключение сделают только для срочных вопросов.