Эксперт Рогулев рассказал, когда станет известно имя нового посла США в России | 360°

Общество 15 сентября 2022, 12:47 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт Рогулев рассказал, когда станет известно имя нового посла США в России

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Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в беседе с «Политикой сегодня» прокомментировал информацию о назначении главы американской дипмиссии в Армении Линн Трейси на должность нового посла США в России.

В посольстве США в Москве информацию о возможном назначении Трейси на должность посла пока не подтверждают.

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По словам эксперта, имя нового американского посла в РФ может стать известно лишь после Рождества.

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«От посла немного что зависит, если говорить откровенно. Но в любом случае, кого бы там ни назначили, этот процесс может затянуться. Если кандидатуру представят до выборов в Конгресс, процесс затянется из-за острых партийных распрей. Если будут ждать до конца выборов, то пока соберется Конгресс, будет уже конец ноября, а там уже и рождество», — добавил Рогулев.

Ранее издание «Коммерсант» писало, что новым послом США в России впервые в истории может стать женщина.

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