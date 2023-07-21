Общество 21 июля 2023, 15:36 «Коммерсантъ»: московские девелоперы тормозят ввод новых домов, чтобы распродать старые лоты

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В Москве нашли способ распродавать невостребованные квартиры, благодаря которому за полгода бесхозных квартир в новостройках стало на 14% меньше. Об этом сообщил «Коммерсант».

Так как на определенных участках возникла снишком большое количество предложений, квартиры стали терять в цене. Падение составило до 5%, при этом лоты все равно не были востребованы. Тогда девелоперы решили сократить темпы ввода новых комплексов. Благодаря этому спрос и предложение стали более сбалансированными, и покупатели начали чаще интересоваться уже готовым жильем, добавили «Дни.ру».

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