«Коммерсант»: 50% магазинов одежды могут закрыться в Москве после пандемии

Собеседники издания рассказали, что сети H&M и Inditex (среди их брендов — Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti) собираются закрыть нерентабельные магазины в некоторых ТЦ Москвы. Оптимизировать работу намерены в Gap и «Твое».

Однако представители H&M уже заявили, что собираются открыть все свои торговые точки. В «Твое» рассказали, что у них нет плана по количеству закрытия магазинов. Все зависит от финансовых результатов конкретного магазина. В Inditex не стали комментировать ситуацию. От Gар издание тоже не получило ответа.

Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейман считает, что на фоне кризиса 2020 года сегмент fashion лишится от 35 до 50% магазинов. По ее прогнозам, падение продаж к концу года составит 35%. Однако увеличатся больше чем в два раза покупки через интернет, предположила она.

Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева наоборот не делает ставки на онлайн. Восстановление отрасли, по ее мнению, может произойти при хорошем раскладе уже в 2021 году.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал, какие товары и услуги могут подорожать после окончания эпидемии.