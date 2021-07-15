Коммерческие вытрезвители могут открыться в России в октябре

Коммерческие вытрезвители, расходы по работе которых возьмет на себя бизнес, могут открыться в России в октябре 2021 года. Об этом газете «Известия» сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«Порядок уже подготовлен и согласован всеми тремя федеральными органами. В настоящее время он проходит экспертизу в министерстве юстиции. После чего, мы надеемся, будет опубликован и вступит в силу», — сказал Салагай.

Замминистра отметил, что все работы по этому документу планируется завершить в третьем квартале текущего года. В нем содержатся все требования по структуре вытрезвителей, численности их сотрудников, по параметрам помещений. Рекомендуется оснастить каждое учреждение душевыми и медкабинетом.

Проект предполагает, что все расходы по размещению и медицинскому обслуживанию выпивших граждан возьмет на себя бизнес. Сотрудники МВД только доставят в вытрезвители тех, кому требуется подобная помощь.

В МВД утвердили правила, по которым людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения будут доставлять в медицинские учреждения, полицию или другие организации. При этом в вытрезвители планируют забирать только тех, кто из-за приема токсических средств стал терять ориентацию в пространстве и не может передвигаться сам.