Общество 21 июля 2023, 09:02 Коммерческие санкции за повышение цен на Lada применили против трех дилеров в Москве «АвтоВАЗ» ввел коммерческие санкции против трех дилеров за повышение цен на Lada РИА «Новости»

Читать 360tv в

Три московских дилера — «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком» — оказались под коммерческими санкциями «АвтоВАЗа» из-за случаев завышения цен на автомобили Lada. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил официальный представитель компании.

Собеседник агентства напомнил, что проверку трех дилеров в Москве начали после того, как в июне в СМИ появились публикации о необоснованном повышении цен на Lada Vesta NG.

Реклама

«С их стороны это были единичные случаи, к ним применены меры коммерческого характера», — подчеркнул он, говоря об итогах проверки.

Что именно представляют собой коммерческие санкции, представитель «АвтоВАЗа» не уточнил. Но в компании отметили, что речь может идти не только о штрафах. Мониторинг цен на машины Lada и проверки дилеров пообещали продолжить.

Предельные цены на Lada в российской дилерской сети ввели в мае. Президент автоконцерна Максим Соколов тогда предупредил, что завышение цен будут жестко контролировать, а нарушения могут повлечь за собой меры вплоть до расторжения контракта.