Коммерческие перевозчики откажутся от оплаты проезда наличными в Петербурге

В Санкт-Петербурге с 1 апреля в коммерческих автобусных маршрутах нельзя будет использовать наличную оплату. Об этом заявил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков, написал «Петербургский дневник».

Такое нововведение будет действовать предварительно на 97 автобусных маршрутах в 864 новых автобусах.

«В транспорте коммерческих перевозчиков, которые с 1 апреля выпускают свои автобусы на социальные маршруты, возможности расплатиться наличными уже не будет. Оплатить проезд можно будет картой „Подорожник“, льготным электронным билетом, банковской картой или разовым QR-билетом», — отметил Поляков.

Он также добавил, что приобрести разовые QR-билеты можно будет только в кассах метрополитена и киосках «Организатора перевозок». Проверку оплаты будут проверять контролеры.

Также власти планируют увеличить штраф за безбилетный проезд. Сейчас он составляет 500 рублей, но в скором будущем может составить 2500 рублей.