Комментатор Орлов заявил о «краснодарском следе» в скандале с Дзюбой

Артем Дзюба оказался в центре скандала из-за публикации интимного видео с его участием. Ролик выложили в Сеть накануне матча с «Краснодаром». Комментатор Геннадий Орлов считает, что фанаты футбольного клуба могут быть причастны к сливу.

По словам комментатора, человек должен нести ответственность, если он нарушил закон. Но в случае с Дзюбой никакого нарушения не было, так как ролик опубликовал не он.

«Другой вопрос — почему он попал в Сеть накануне матча с „Краснодаром“? Значит, это краснодарский след. Не клуба, а болельщиков», — заявил Орлов в интервью для радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Он добавил, что футбольные фанаты могут пойти на такой шаг, чтобы вывести спортсмена из строя или навредить его репутации. При этом Орлов отметил, что его отношение к Дзюбе не поменялось после публикации откровенного видео.

Несколько дней назад в Сети появилось интимное видео нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. После этого футболист столкнулся с волной критики и негатива. Тренер Российской сборной Станислав Черчесов не стал вызывать его на ноябрьские сборы. Сам Дзюба поблагодарил тех, кто поддержал его в такой непростой ситуации.