Важное 06 февраля 2024, 12:27 Комитет Совфеда поддержал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России РИА «Новости»

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Комитет Совфеда поддержал и рекомендовал к одобрению закон о конфискации имущества за фейки об армии России и публичные призывы к деятельности против безопасности страны, сообщило РИА «Новости». Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы внесли в Госдуму депутаты разных фракций.

«Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России», — указано в тексте документа.

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Речь идет не о «любых деньгах или имуществе», а только о нажитых преступным путем и использующихся для финансирования незаконной деятельности. Документ разрешит судьям изымать у обвиняемых, в том числе по делам о национальной безопасности, вещи и средства, которые использовались для совершения корыстного преступления. За публичные оскорбления и дискредитацию Вооруженных сил России будут лишать почетных званий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал принятый акт «законом о негодяях». Как подчеркнул он, абсолютное большинство россиян выступили за усиление наказания уехавших из страны предателей, поливающих грязью родину и поддерживающих киевский режим.

Ранее стало известно, что с 1 марта в России вступит закон о запрете популяризации средств обхода блокировок. Как отмечали в Минцифры, закрывать будут не все VPN-сервисы. Под ограничения попадут те, которые угрожают безопасности в интернете.