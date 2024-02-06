Общество 06 февраля 2024, 12:02 Комитет по здравоохранению Петербурга: 25% медучреждений перешли на полный электронный документооборот

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Заместитель председателя комитета по здравоохранению Северной столицы Ольга Гранатович дала интервью газете «Петербургский дневник». Она рассказала, как реализуется единый медицинский цифровой контур.

По словам зампреда, за 2023 год на полный электронный документооборот перешли 56 медучреждений города, или 25%.

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«Абсолютно все, что происходит внутри медицинской организации, <…> начиная с момента записи пациента и заканчивая его выпиской после лечения, оформляется только в электронном виде», — пояснила Гранатович.

По ее словам, сам процесс происходит автоматически.