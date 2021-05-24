Комитет по выявлению иностранного вмешательства предложили основать в России

В России хотят создать Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства. Организация обезопасит страну от внешнего давления.

Инициативную группу из специалистов по правозащитной деятельности и представителей общественных организаций уже сформировали. Об этом сайту RT рассказал правозащитник Александр Ионов.

В конце следующей недели, по его словам, должны опубликовать окончательные списки с фамилиями россиян, которые примут участие в работе комитета.

«Для того чтобы в будущем мы могли обезопасить себя от внешнего давления, мы должны этими делами заниматься очень внимательно», — подчеркнул Ионов.

Правозащитник напомнил, что те же США на сегодняшний день «выделяют колоссальные суммы», которые идут на финансирование якобы развития гражданского общества и независимой прессы.

Комитет планируют сделать открытым для международных организаций, общественно-политических деятелей и правозащитников. Чем больше людей войдет в его состав, тем более объективной, по мнению Ионова, окажется распространяемые им сведения.

«Мы должны понимать ситуацию с организациями, которые работают на территории России», — отметил правозащитник.

Комитет будет выяснять, есть ли у тех или иных предприятий зарубежное финансирование, займется сбором этой информации и будет наблюдать за опубликованными органами государственной власти отчетами.

«Например Госдепартамент, а также подконтрольные ему фонды. А мы знаем, что как в США, так и в Европе существует огромное количество фондов, которые поддерживают проекты, направленные на дестабилизацию ситуации в нашей стране», — заметил Ионов.

Полученные данные комитет направит в компетентные ведомства и министерства, а также постарается размещать их в открытом доступе.

«Чтобы широкая общественность могла понимать, на чьи деньги „праздник“ — на чьи деньги пишутся аналитические материалы, статьи, так называемые расследования и прочее», — сказал правозащитник.