Общество 29 ноября 2023, 14:30 Комитет по транспорту Петербурга: доходы города от платной парковки за 9 месяцев превысили 3 млрд рублей

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В пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга рассказали, что за девять месяцев 2023 года доходы города от платной парковки превысили три миллиарда рублей. Об этом сообщил Piter.TV.

Из этой суммы только один миллиард рублей пришлось на административные штрафы за неоплаченную парковку.

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«Все денежные средства, получаемые от эксплуатации зоны платной парковки в Петербурге, поступают в Управление Федерального казначейства по Санкт-Петербургу», — говорится в сообщении ведомства.