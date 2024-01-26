Общество 26 января 2024, 15:11 Комитет по благоустройству Петербурга анонсировал появление 60 новых общественных пространств

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Заместитель председателя комитета по благоустройству Северной столицы Лариса Канунникова заявила, что в 2024 году на территории города появятся 60 новых общественных пространств. Об этом сообщил «Санкт-Петербург».

Возведение такого большого количества объектов стало возможно благодаря дополнительному финансированию из регионального бюджета.

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В планы также входит обновление дворов и детских площадок. Специалисты собираются заняться благоустройством набережных и созданием зон отдыха.