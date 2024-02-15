Общество 15 февраля 2024, 18:27 Комитет ГД по просвещению предложил исключить из употребления термин «умственно отсталый»

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Члены комитета Госдумы по просвещению внесли на рассмотрение законопроект, посвященный людям с психическими особенностями. Депутаты предложили заменить термин «умственно отсталый» на «с нарушениями интеллекта». Об этом сообщил «Ридус».

Президент благотворительной организации «Перспективы» Мария Островская назвала правильным шагом исключение формулировки из употребления.

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По ее словам, сам процесс может занять много времени. Именно поэтому в данном вопросе важны общественное влияние и освещение ситуации со стороны СМИ, пояснила Островская.