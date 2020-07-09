Комиссию по борьбе с санкционкой предложили создать в России

В России предлагают создать отдельную правительственную комиссию по противодействию незаконному ввозу и обороту в страну санкционных товаров.

Инициатором предложения выступает Минфин, пишет газета «Коммерсант».

Из пояснительной записке к проекту следует, что основной проблемой борьбы с санкционными товарами ведомство видит недостаточную согласованность действий чиновников и то, что «выработка требуемых решений» вязнет в одновременной переписке сразу многих ведомств.

Чтобы решить эту проблему в проекте предлагается создать координационный орган высокого уровня. Такая конструкция должна освободить чиновников от обширной переписки, затягивающей согласования различных решений. Взамен этому предлагается принимать решения голосованием на заседаниях комиссии.

Информационно-аналитическим обеспечением этой работы Минфин предлагает загрузить Федеральную таможенную службу (ФТС).

Правительство продолжает думать о том, как препятствовать поставкам санкционных продуктов в Россию. Среди вариантов наказание для транспортных компаний, которые доставляют товары, сообщили СМИ в конце июня. Источник в правительстве заявил РБК, что данная тема стоит на повестке дня в Минтрасе, Минсельхозе, Россельхознадзоре и Федеральной таможенной службе (ФТС).