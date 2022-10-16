Комиссия выяснит причины конфликта между педагогом и студентом в Краснодаре | 360°

Общество 16 октября 2022, 01:15 Поделиться Telegram

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Viber Комиссия выяснит причины конфликта между педагогом и студентом в Краснодаре Преподаватель колледжа толкнул студента из-за домашнего задания в Краснодаре Pxhere.com

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Ссора между преподавателем и студентом произошла в одном из колледжей Красноярска. Конфликтная комиссия примет решение о наказании виновных, сообщил региональный оперативный штаб.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как педагог толкает ученика со словами «домашнее задание надо знать». Как выяснилось, конфликт произошел во время урока математики у первокурсников.

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«Преподаватель вызвал к доске студента, который во время проверки домашнего задания отвлекался и не участвовал в обсуждении. Обучающийся грубил во время разговора с педагогом. Вероятно, это и спровоцировало ссору», — говорится в сообщении.

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Руководство школы проведет собрание конфликтной комиссии в понедельник, 17 октября. В нем будут участвовать студент, его родители и педагог.

Мама ученика, как отмечается, заявила, что не имеет претензий к преподавателю. Это связано с особенностями поведения и характером сына.

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