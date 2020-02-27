Комиссия МВД проверила «сборы дани» с полицейских Югры

Полицейские Югры пожаловались главе МВД Владимиру Колокольцеву, что начальство у них вымогает деньги, которые потом направляет на премии любимчикам. Специальная комиссия проверила анонимные жалобы. Конечно, они не подтвердились.

«Информация о неправомерных действиях руководящего состава городского УМВД… не нашла своего объективного подтверждения», — рассказали в пресс-службе министерства. Слова представителя МВД России привело РИА «Новости».

Впрочем, совсем без улова комиссия не уехала. Нарушения все-таки нашли. В частности, сотрудникам полиции Югры задерживали отпуск, а иногда и вызывали на работу с отдыха, не дав догулять положенные дни. За эти нарушения виновных привлекли к строгой ответственности.

«К строгой дисциплинарной ответственности в виде перевода на нижестоящую должность привлечен начальник отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Нижневартовску», — доложили в пресс-службе МВД.

Жалоба на произвол полицейского начальства в Нижневартовске появилась в группе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте». Неназвавшийся сотрудник полиции просил Колокольцева организовать проверку в УМВД по Нижневартовску, где руководство «собирает дань» с личного состава.