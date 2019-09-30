До конца недели в онкоцентре Блохина будет работать комиссия Минздрава

Комиссия Минздрава проработает в исследовательском центре онкологии имени Блохина до 6 октября, что позволит разрешить сложившуюся ситуацию в больнице, сообщил директор центра Иван Стилиди журналистам во время пресс-конференции.

«Действительно комиссия в составе 18 человек работает в центре по моей инициативе… Эксперты высшего уровня, профессионалы и организаторы. Работает она уже два недели. Шестого октября будет закончена ее работа и представлено заключение и выводы комиссии», — сообщил Стилиди.

Он отметил, что с нетерпением ждет окончания работы комиссия, которая даст «объективную оценку ситуации, и поможет выбрать правильный баланс».

Ранее Иван Стилиди рассказал журналистам на прасс-конференции, что зарплаты сотрудников действительно были снижены в июле на 30%. Но уже в августе они соответствовали уровню июня.