Комиссия Минобрнауки проверит новосибирский институт с низкими зарплатами

Министерство образования и науки проверит Институт цитологии и генетики СО РАН после жалобы старшего научного сотрудника Анастасии Проскуриной Владимиру Путину на низкую зарплату. Комиссия оценит, как расходуются средства.

«Завтра в институт приедет комиссия департамента контрольно-ревизионной деятельности Минобрнауки РФ, которая должна оценить все средства, которые поступали в институт, как они расходуются, почему сложилась такая ситуация», — рассказал ТАСС замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

В среду, 10 февраля, он планирует встретиться с Проскуриной и с коллективом института для обсуждения проблемы. Он отметил, что Министерство гарантирует, что никакого преследования за вопрос не будет.

Накануне на заседании Совета по науке и образованию Анастасия Проскурина спросила у Владимира Путина, почему ее зарплата за работу на полную ставку составляет 25 тысяч рублей. Однако, согласно майским указам президента, должна начисляться в размере 200% от средней по региону, то есть около 80 тысяч рублей.

После этого Следственный комитет РФ и прокуратура начали проверку в связи с информацией о невыплатах зарплат в полном объеме ученым в Новосибирской области.