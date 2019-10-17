Комиссия Госдумы нашла нарушения закона в работе ряда иностранных СМИ

Комиссия Госдумы занималась расследованием возможного вмешательства в дела России со стороны иностранных государств. Нарушения закона нашли в деятельности «Медузы», русской службы «Би-би-си» и «Радио свобода». Об этом сообщил председатель комиссии, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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«Сегодня мы обсудили вопросы с нарушениями законодательства, которые были выявлены и в других медиаресурсах иностранных, таких, как „Радио Свобода“, „Настоящее время“, Meduza, русская служба „Би-би-си“, „МБХ-медиа“, „Голос Америки“», — приводит слова Пискарева РИА «Новости».

Он отметил, что факт невыполнения закона этими СМИ подтвердил также сотрудник ведомства, курирующего исполнение законодательства. По словам представителя, все эти медиаресурсы занимались противоправной деятельностью во время проведения избирательных кампаний в России, а так же в день тишины и голосования.

Пискарев добавил, что теперь все полученные результаты расследования направят в Роскомнадзор и прокуратуру, чтобы приняли соответствующие меры реагирования.