Комиссии за банковские переводы предложили отменить на время ограничений

Россиян нужно освободить от уплаты комиссии за банковские переводы на время ограничений из-за коронавируса. Такую меру поддержки предложил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он поделился своей идеей с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной в письме.

По мнению парламентария, комиссию необходимо отменить не только за переводы между банками, но и за операции внутри одной кредитной организации. Во время ограничений россияне чаще переводят деньги хозяевам съемного жилья, родным и знакомым.

«Прошу вас совместно с представителями банковского сообщества рассмотреть возможность обнуления комиссий на банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений как в рамках одного банка, так и при онлайн-переводах между двумя банками», — приводит RT текст письма Федорова.

Ранее депутат Василий Власов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением ввести нулевые ставки НДС на продукты при доставке. Он пояснил «360», что эта мера мотивирует людей из группы риска сидеть дома и поддержит в трудный период торговые сети, которые из-за пандемии лишились покупателей.