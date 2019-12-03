Комиссар «Наших» Роберт Шлегель объяснил переезд в Германию

«Я не политик, не общественный деятель и не публичная фигура уже более трех лет. Я не состою ни в каких политических партиях и организациях (и не планирую). Работаю в бизнесе. Все, что касается моей жизни и жизни моей семьи, является нашим личным делом: где жить, как жить», — объяснил Шлегель.

Получение экс-депутатом немецкого гражданства не вызывало опасений в Совфеде Подробнее

По словам бывшего депутата Госдумы, он этнический немец. Это значит, что при переезде в Германию он и его семья имеют право на получение гражданства. Собственно, этим правом они и воспользовались. Как воспользовались и другим правом: не отказываться от гражданства России.

«Мир довольно сложно устроен, в нем возможны разные вещи. К примеру, бывшие комсомольцы, которые становятся записными демократами, преступники, которые становятся монахами, оппозиционеры, которые становятся провластными кандидатами, и наоборот. Мы каждый живем свою собственную жизнь и имеем право выбирать», — добавил Шлегель.

Шлегель был депутатом Госдумы. Он отработал в парламенте пятого и шестого созывов — с 2007 по 2016 год. С 2006 по 2007 год работал пресс-секретарем движения «Наши». Позже был избран комиссаром. «Наши» считались молодежным провластным патриотическим движением.