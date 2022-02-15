Комику Идраку Мирзализаде сократили запрет на въезд в Россию

МВД установило новый срок нежелательности пребывания в России для комика Идрака Мирзализаде. Он не сможет приезжать в РФ до 2035 года, заявил адвокат стендапера Сергей Бадамшин.

Юрист уточнил, что МВД сократило срок нежелательности пребывания комика в России, потому что ранее решение об этом вынес Замоскворецкий районный суд Москвы, написал ТАСС.

«Фактически пребывание в Российской Федерации Мирзализаде признается нежелательным до 27 августа 2035 года. Обжалуем это решение», — сказал Бадамшин.

Минувшим летом Мирзализаде обвинили в оскорбительных высказываниях по отношению к русским. После этого он провел 10 суток под административным арестом. Позже стендапер заверил, что не хотел никого обидеть, но признал, что его слова могли показаться слишком грубыми.

МВД признало его пребывание в России нежелательным пожизненно. Комик обжаловал это решение. Замоскворецкий суд частично удовлетворил ходатайство и обязал министерство установить разумный срок запрета на пребывание Мирзализаде в России.

В январе, во время концерта на Бали, он устроил аукцион, на котором за 15 тысяч долларов продал свой аннулированный вид на жительство в России.