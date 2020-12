Комикс про женщину-космонавта выпустили в России

Предприятие «Главкосмос», которое входит в Роскосмос, выпустило в продажу комикс про женщину-космонавта. Приобрести историю о сильной и независимой можно на русском и английском языках.

«Представляем вам историю сильной и независимой, но хрупкой и женственной героини, которая осмелилась вступить туда, где бывают единицы. Ознакомьтесь с ее фантастическими приключениями в нашем космическом комиксе», — сказано в описании издания на сайте предприятия с сувенирами.

Источник фото: glavstore.com

Приобрести комикс Let’s go to the space можно за 950 рублей. На обложке изображены космонавты с главной героиней и логотип «Главкосмоса». Согласно информации на оборотной стороне издания, комикс выпустили тиражом тысяча экземпляров.

Судя по опубликованным страницам, комикс рассказывает о подготовке женщины-космонавта к полету на МКС. Во время примерки скафандра героиня отмечает его красоту и спрашивает: «А есть такой же, но цвета фуксии?»

Всего российский отряд космонавтов насчитывает 30 человек, среди которых всего одна женщина. Пока Анна Кикина не летала в космос. Общекосмической подготовкой начала заниматься в 2012 году, а в 2014-м Кикиной присвоили квалификацию «космонавт-испытатель».