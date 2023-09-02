02 сентября 2023, 13:02
Комика Руслана Белого признали иноагентом
Минюст внес комика Руслана Белого в список иноагентов
Бывшего участника Comedy Club Руслана Белого* включили в список иноагентов. Перечень опубликовали на официальном сайте Минюста.
В ведомстве указали, что Белый* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Помимо этого, комик выступал против специальной военной операции.
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В Минюсте также отметили, что экс-участник Comedy Club проживает за границей.
Накануне, помимо Белого*, в реестр иноагентов включили, в частности, главного редактора «Новой газеты» лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова **, писателя Олега Радзинского**, экс-депутата ЗакСа Санкт-Петербурга Максима Резника**.
Ранее в список иноагентов внесли писательницу и журналистку Линор Горалик**.
* Руслан Белый — признан иностранным агентом.
** — признаны иностранными агентами.
Россия
Иноагенты
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