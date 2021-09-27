Мартиросян назвал дураком комика Мирзализаде

Шоумен и телепродюсер Гарик Мартиросян резко высказался по поводу выступления комика Ирака Мирзализаде, который был депортирован из России за шутку про русских с пожизненным запретом на возвращение. Он также заявил, что не согласен с коллегами, которые его поддержали.

Об этом Гарик Мартиросян сообщил «МК».

«Когда ты молодой, ты не понимаешь последствий своих шагов, ты дурак, у тебя нет опыта. Ты думаешь, что можешь говорить все, что хочешь», — отметил Мартиросян.

Он подчеркнул, что «плевать хотел» на всех комиков, поддержавших Мирзализаде. У Мартиросяна нет с ними никакой солидарности.

«Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы и отвратительные типы, какая солидарность?» — отозвался о коллегах Мартиросян.

Он посетовал, что многие стендаперы сейчас несут «чушь и бред». По мнению Мартиросяна, жалобы на выступления артистов являются нормальной практикой. При этом его собственный внутренний редактор достиг совершенства.

В середине суд приостановил приказ МВД о нежелательности нахождения комика Идрака Мирзализаде в России. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.