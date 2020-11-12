Комик Соболев заявил, что люди перестали бояться коронавируса

Юморист объяснил, что при этом организаторы придерживаются мер безопасности и ограничивают число посетителей.

«Есть ощущение, что людям уже не так страшно. Все к коронавирусу спокойно относятся, крупу не скупают. Я планирую на будущее выступления, конечно, но это пока под вопросом все», — поделился своими мыслями Соболев.

Мужчина признался, что из-за пандемии СОVID-19 у него сорвался тур. Илья должен был выступать не только в России, но и в других странах, в том числе и США. В настоящий момент стендапы перенесены на будущий год.

Артист заявил, что он как и другие люди пока не осознает до конца происходящее в мире. Он заметил, что никто не знает как долго продлится распространение инфекции. Соболев заметил, что шутки про коронавирус уже мало кому кажутся смешными.

Ранее бывший резидент Comedy Club и шоумен Антон Лирник рассказал о понятии уместности шуток для широкой аудитории.