Комик из шоу «Вечерний Ургант» похвастался высокой зарплатой

Российский комик Дмитрий Романов, один из авторов шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, похвастался высокой зарплатой. По его словам, заработок на телевидении его полностью устраивает.

О своих доходах стендапер рассказал изданию «Телепрограмма». Романов отметил, что не только работает в шоу Ивана Урганта, но и дает живые концерты. Они приносят ему дополнительный заработок.

«Я хорошо зарабатываю. Все известные юмористы имеют хороший заработок. Потому что смеяться — это базовая потребность человека», — сказал комик.

По словам Романова, в его понимании хорошая зарплата начинается от 500 тысяч рублей в месяц.

Юморист переехал в Москву из Одессы. Он играл в КВН, участвовал в программе «Большая разница», Comedy Club, Stand Up, «Убойная лига» и многих других. С шоу «Вечерний Ургант» Романов начал сотрудничать после того, как ушел с ТНТ.

В мае лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что передачу Ивана Урганта надо закрыть. Причиной стала шутка ведущего, который сравнил политика и главу КПРФ Геннадия Зюганова с семейной парой. Он заявил, что они похожи на полки в плацкартном вагоне — всегда рядом, но не могут соединиться.